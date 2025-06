59a edizione della Corsa dei Vaporetti. Modifiche alla circolazione

In occasione della 59a edizione della Corsa dei Vaporetti in programma dal 12 al 15 giugno 2025 e organizzata lungo il tradizionale circuito cittadino, con partenza da corso Mazzini e arrivo a piazza Garibaldi passando per piazza Pianciani, piazza Mentana, via Walter Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita Sant’Andrea, piazza Collicola, via Pierleone, via Saccoccio Cecili, piazza Fratelli Cairoli, largo Antonio Fratti e via Anfiteatro, sono previste modifiche alla circolazione per consentire il montaggio di attrezzature, il posizionamento delle protezioni che delimiteranno il percorso e garantire il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

Dalle 8.00 di martedì 10 alle 20.00 di lunedì 16 giugno sarà istituito divieto di sosta con obbligo di rimozione in largo Fratti (di fronte ai civici 2 e 4), nei venti metri finali dell’area di sosta di via Cecili, lato sinistro, e nei primi tre parcheggi a sinistra dell’ingresso di piazza Cairoli. Tale divieto riguarderà anche piazza Mentana ma dalle 8.00 di mercoledì 11 alle 24.00 di domenica 15 giugno.

Il divieto di transito e sosta con obbligo di rimozione interesserà piazza Garibaldi dalle 8.00 di mercoledì 11 alle 16.00 di martedì 17 giugno, limitatamente all’area compresa tra il monumento a Garibaldi ed i civici 36 e 26, fatta eccezione per i mezzi al servizio della manifestazione. Nella restante parte di piazza Garibaldi e in entrambi i lati della strada che collega la piazza agli ex giardini dello sport, il divieto sarà in vigore giovedì 12 dalle 19.00 alle 24.00, venerdì 13 dalle 14.00 alle 24.00, sabato 14 dalle 15.00 alle 24.00 e domenica 15 giugno dalle 7.00 alle 24.00.

In corso Mazzini, piazza Mentana via Tobagi, via Filitteria, largo Battisti, via San Niccolò, largo Beniamino Gigli, via Vaita Sant’Andrea, via Pierleone, via delle Scuole, piazza Moretti, via Cecili, ambo i lati, piazza Cairoli, vicolo del Quartiere e via dell’Anfiteatro il divieto di sosta con obbligo di rimozione sarà istituito venerdì 13 dalle 14.00 alle 24.00, sabato 14 dalle 15.00 alle 24.00 e domenica 15 giugno dalle 7.00 alle 24.00.

Il divieto di transito riguarderà piazza Garibaldi giovedì 12 dalle 19.00 alle 24.00 e corso Mazzini, piazza Mentana, via Tobagi, via Filitteria, via largo Gigli, via Vaita Sant’Andrea, via Pierleone, via Cecili, largo Fratti, vicolo del Quartiere, via dell’Anfiteatro e ancora in piazza Garibaldi venerdì 13 dalle 18.30 alle 24.00, sabato 14 dalle 16.00 alle 24.00 e domenica 15 dalle 8.30 alle 21.00 fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento in servizio d’emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione.

Dalle 8.00 di mercoledì 11 alle 16.00 di martedì 17, inoltre, non si potrà accedere nel tratto piazza Garibaldi-viale Martiri della Resistenza ma sarà consentito accedere da viale Martiri della Resistenza in via Interna delle Mura.

Venerdì 13 dalle 18.30 alle 24.00, sabato 14 dalle 16.00 alle 24.00 e domenica 15 dalle 8.30 alle 21.00, i vaporetti, condotti a mano, potranno raggiungere l’area di partenza di piazza Mentana attraversando corso Mazzini con l’assistenza di personale dell’organizzazione e accedere al piazzale interno dell’Istituto G. Spagna percorrendo piazza Garibaldi, piazza della Vittoria e viale Martiri della Resistenza, utilizzando un’apposita corsia di marcia delimitata da transenne. Negli stessi giorni ed orari, inoltre, i veicoli in transito su viale Martiri della Resistenza, dal centro storico a largo dei Tigli, dovranno rispettare l’obbligo di proseguire diritto, per largo dei Tigli, utilizzando via del Tessinello per il raggiungimento di piazza della Vittoria e quelli in transito in via delle Terme, via Giustolo e via Loreto Vittori, dovranno rispettare il senso unico alternato, mentre i mezzi adibiti al trasporto dei vaporetti potranno accedere da viale Matteotti in via delle Monterozze.

La circolazione degli autobus diretti in centro storico con ingresso da piazza Garibaldi, giovedì 12 (19.00 – 24.00), venerdì 13 (15.30 – 24.00), sabato 14 (8.30 – 21.00) e domenica 15 giugno, verrà deviata su percorsi alternativi.

I veicoli dei residenti in via Duomo, piazza della Signoria e via del Seminario, venerdì 13 dalle 18.30 alle 24.00, sabato 14 dalle 16.00 alle 24.00 e domenica 15 dalle 8.30 alle 21.00, potranno percorrere corso Mazzini e via Tobagi con ingresso da piazza della Libertà mentre quelli in uscita da via Duomo potranno percorrere via Filitteria e svoltare in via San Niccolò, in deroga al divieto esistente.

Nei giorni 13, 14, 15e 16 giugno i titolari di abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta a causa dello svolgimento della manifestazione, potranno parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento, indipendentemente dai settori indicati negli abbonamenti.

Tra le novità di questa edizione si segnala che la cerimonia di premiazione finale (domenica 15 ore 21.30), la presentazione degli equipaggi e delle Miss (giovedì 12 ore 20.30), con la collaborazione dell’organizzazione di Miss Italia che effettuerà anche una propria attività di selezione, le sfilate delle Miss (sabato 14 19.30 e 21.30), si terranno in piazza Garibaldi dove verrà allestito un palco nell’area antistante il Comando di Polizia locale. Inoltre, tra il monumento e la chiesa di San Gregorio Maggiore, è prevista un’area destinata ad attività enogastronomiche per tutta la durata della manifestazione.