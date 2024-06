58° Corsa dei Vaporetti, tutti i nomi degli equipaggi e delle miss

Tanta gente, quella delle grandi occasioni, venerdì sera alle 21 al Circolo Spoleto (ex Circolo Tennis), per assistere alla presentazione ufficiale della 58° Corsa dei Vaporetti, che si terrà da 21 al 23 giugno pp.vv. Ad aprire la serata l’ironica voce di Fabio Pinchi, mattatore della serata insieme a Sara Baviglia e Meeriam Naanami, vincitrice lo scorso anno della fascia di Miss Vaporetto. Si è partiti con i classici saluti istituzionali, portati dal Vice Sindaco, Stefano Lisci, dal presidente della Fondazione Carispo, Dario Pompili, e dal presidente dell’Associazione Vaporetti, Fabrizio Luchetti. Un fresco saluto è stato portato anche dal neo eletto presidente della Consulta Giovani, Alessandro Campana, a testimonianza che la manifestazione coinvolge, a livello agonistico, soprattutto il mondo giovanile. Mentre sul terrazzo sovrastante, schierati come battaglioni di soldati, sfoggiavano i quarant’otto vaporetti, al centro campo sfilavano le bellissime ragazze che, come sempre, si contenderanno la Fascia di Miss Vaporetto. E’ spettato alla apposita giuria selezionare le dieci più belle che, nella serata del 29 giugno, nell’area piscina del Ristorante Zengoni, durante la programma cena, si contenderanno lo scettro di Miss. A far parte dei giurati c’erano: il presidente del Consiglio Comunale di Spoleto, Marco Trippetti, insieme al vice presidente vicario, Sergio Grifoni; gli assessori Agnese Protasi e Giovanni Angelini Paroli, tra l’altro presidente di giuria; il colonnello dei Granatieri di Spoleto, Pier Giorgio Giordano; la professoressa Ciannavei Maria Emilia, in rappresentanza del mondo della scuola; Nicola Di Stefano e Giampaolo Sensini, della Italmach, importante sponsor, ed infine Roberto Bastianelli, presidente dell’Avis Spoleto, Associazione principale sostenitrice della manifestazione. E’ toccato poi a loro, ai mitici Vaporetti, che tanto impegno e sacrificio hanno richiesto a coloro che li condurranno lungo il rinnovato serpentone del centro storico. I primi ad essere presentati sono stati gli Under 18, tutti sponsorizzati dalla Tecnocar, azienda leader, da sempre vicina ai Vaporetti. Sono poi sfilati gli equipaggi dei quaranta Vaporetti dei “grandi”, dove l’età ha raggiunto il massimo della flessibilità, partendo dai frenetici adolescenti, fino ai più maturi protagonisti. Anche questa differenza anagrafica sta a testimoniare la passione che stagna negli animi di chi fa rivivere ogni anno un evento attrattivo per tutta la città. Le loro imprese agonistiche, nonché gli inevitabili fuori pista, ovvero “andare a balle”, saranno commentati come sempre dagli esilaranti speaker, presenti su tutto il percorso: Gianluca De Angelis, Fabio Pinchi, Tommaso Biondi, Paolo Ciri, Leonardo Catarinelli, Anna Celeste Cera e Luca Broglioni. L’appuntamento quindi per la competizione vera e propria è per la serata di venerdì prossimo, in occasione delle prove libere; per l’intero pomeriggio di sabato, con la sfilata dei Vaporetti e le prove cronometrate ed infine tutta la giornata della domenica ventitre, per la gara vera e propria, e la consegna del trofeo Avis-Oreste Fienauri. Ecco di seguito l’elenco degli equipaggi e delle rispettive Miss :

Numero Spingitore Guidatore Miss

3 Samuele Cozzari Roberto Discepoli Alesia Hasrama

5 Lorenzo Tizi Nicola Ferrante Luna Donati

7 Daniele Basili Gianluca Sartini Angelica Borgotti

10 Alessandro Trotta Nicola Pazzogna Sonia Zuccherini

11 Matteo Bartoli Guglielmo Toniolo Adele Antonini

12 Manuel Zampolini Elia Moretti Asya Mazzoli

16 Alessio Radici Matteo Scota Benedetta Rosi

19 Daniele Gori Pierluigi Gini Sara Santoni

20 Marco Buccioli Luca Scimiterna Maria Sole Fabiani

21 Francesco Fogliani Lorenzo Gelmetti Cristina Napoleoni

22 Emmanuele Loretoni Gabriele Mancini Alessandra Marini

23 Michele Casini Stefano Casini Marta Palazzi

25 Filippo Radici Francesco Scota Olga Bruschi

26 Francesco Righi Marco Gelmetti Elisa Mari

27 Giuseppe Bibiani Giuseppe Guerrini

29 Mariano D’Arienzo Paolo Boccolucci Sara Villa

31 Spartaco Casciarri Enea Casciarri Giulia Thiaree Cenci

32 Gianluca Gori Filippo Fabbri Alice Catoni

33 Simone Basili Marco Luzi Donatella Calabrese

42 Giorgio Calabresi Andrea Lilli Giorgia Roselletti

45 Giulio Cappannella Danilo Cappannella Melody Navarro Leon

47 Lorenzo Santini Daniele Tuzi Ilaria Zicavo

53 Elia Buonincontro Vincenzo Stocchi Marta Felici

57 Elia Pepperosa Rolando Solfaroli Chiara Del Brutto

58 Michele Orsini Andrea Galli Maria Gori

59 Emanuele Paci Manuel Sabbatucci Aurora Benedetti

69 Andrea Benedetti Isidori Stefano Flamini Noemi Fainelli

71 Francesco Gemma Leonardo Partenzi Jessica Massucci

74 Vincenzo Cocca Gianluca Bencivenga Michela Sciabordi

77 Andrea Morosi Marco Costanzi Anxhela Hasrama

87 Fabio Palazzi Francesco Testaguzza Antonietta Vanzillotta

88 Cristiano Cera Gabriele Ferracchiato Irene Bruschi

92 Michele Argentati Riccardo Celesti Lavinia Fagiani

93 Daniele Marceddu Antonio Palmisano Rita Donati

94 Emanuele Morena Riccardo Bellini Erika Dalla Bruna

98 Andrea Scocchetti Alessandro Cruciani Camilla Quondam Girolamo

104 Marco Lazzarini Matteo Corvi Federica Santoni

114 Lorenzo Ronci Enrico Ferrante Veronica Monteverde

226 Lorenzo Quondam Dean Damianic Martina Santarelli

313 Giovanni Stemperini Vanessa Mancini Eva Bettini



UNDER 18



Numero Spingitore Guidatore Miss

2 Riccardo Paolini Filippo Lolli Claudia Dello Storto

4 Leonardo Mariani Lorenzo Ferracchiato Giorgia Meniconi

5 Simone Lezi Gianluca Porcu Alessia Benedetti

6 Riccardo Lancia Nicola Bellini Angelica Gori

7 Mattia Minni Federico Filipponi Martina Piernera Palmieri

8 Francesco Evangelisti Lorenzo Ferrante Mara Francesca Pacifici

10 Lorenzo Cocchi Gabriele Loreti

