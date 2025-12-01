“500 giorni per cambiare Spoleto”: centrodestra unito

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è svolto sabato 29 novembre, nella Sala di Villa Redenta, l’incontro “500 giorni per cambiare Spoleto”, promosso dalle forze politiche del centrodestra unite — Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione di pubblico particolarmente significativa, segno di un crescente interesse dei cittadini verso una proposta politica che vuole riportare stabilità, visione e capacità amministrativa alla guida della città.

Per Fratelli d’Italia erano presenti il Coordinatore regionale on. Emanuele Prisco, il Presidente della Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali sen. Franco Zaffini, i consiglieri regionali Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei.

Per Forza Italia ha partecipato il consigliere e Segretario regionale Andrea Romizi e il vice-segretario provinciale Filippo Ugolini. Per la Lega sono intervenuti il coordinatore regionale on. Riccardo Marchetti, la vice Valeria Alessandrini, il consigliere regionale Enrico Melasecche.

Presenti i Consiglieri Comunali: Maria Elena Bececco, Alessandro Cretoni, Alessandra Dottarelli, Sergio Grifoni e Paolo Imbriani.

Nel corso degli interventi è emerso con chiarezza il comune obiettivo delle forze politiche e civiche del centrodestra di area: costruire un progetto amministrativo condiviso, solido e credibile, che riporti Spoleto al centro delle politiche regionali e che rilanci una città oggi percepita come ferma, disorientata e distante dalle promesse che avevano accompagnato l’insediamento dell’attuale amministrazione di centrosinistra.

A poco più di un anno dalle prossime elezioni comunali, i rappresentanti del centrodestra hanno sottolineato come i proclami che avevano caratterizzato la campagna elettorale del centrosinistra non abbiano trovato riscontro concreto. Le criticità nella gestione dei servizi, l’assenza di una programmazione strategica, le divisioni interne alla maggioranza e la mancanza di una visione per il futuro della città sono state evidenziate come elementi che impongono una netta inversione di rotta.

L’ampia presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali conferma la volontà del centrodestra di presentarsi compatto e determinato in vista dell’appuntamento elettorale, coinvolgendo anche le espressioni civiche portatrici di significative realtà cittadine.

L’obiettivo condiviso è quello di offrire a Spoleto un governo finalmente capace di affrontare con efficienza i temi chiave dello sviluppo locale: infrastrutture, cultura, sanità, welfare, sicurezza, rilancio del centro storico e valorizzazione delle frazioni.

L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti a proseguire un lavoro comune e strutturato, coinvolgendo associazioni, categorie economiche e cittadini nella definizione di un programma amministrativo ampio, concreto e radicato nelle reali esigenze del territorio.

Il centrodestra a Spoleto c’è, è unito e ha iniziato — con chiarezza e partecipazione — il percorso che lo porterà a riconquistare il governo della città e a restituirle quella centralità e quella prospettiva di sviluppo che merita.