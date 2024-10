5 appuntamenti con il teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”

Torna la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni” ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni e arrivata quest’anno alla XV edizione.

A partire dal 20 ottobre 2024 fino al 2 febbraio 2025 saranno cinque gli spettacoli che per un’ora allieteranno bambini e bambine con le loro famiglie al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” la domenica alle ore 16.30 accompagnati da alcune delle migliori compagnie d’Italia.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 20 ottobre con IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes per la regia di Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio, scenografia di Claudia Martore, costumi di Monica Di Pasqua, audio e luci di Agostino Nardella e Marco Ferrero.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 15.45 alle 16.30: singolo ingresso € 6,00 solo per adulti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze fino ai 18 anni partecipano gratuitamente (abbonamento ai sei spettacoli 25,00 euro).

Continua anche l’esperienza de “La Biblioteca va a Teatro”. Il foyer del Teatro diventerà uno spazio in cui sarà possibile prendere in prestito libri per ragazzi. Questa iniziativa, nata con l’intento di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri, è prevista il giorno dello spettacolo mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

La rassegna, anche quest’anno, è supportata dal contributo del BIM Cascia, Consorzio Bacino Imbrifero Montano ‘Nera e Velino’ della Provincia di Perugia.

I prossimi spettacoli sono in programma per il 10 novembre “Le lacrime del Principe” della Compagnia teatrale Mattioli, il 15 dicembre “Un Babbo a Natale” del Teatro Giovani Teatro Pirata Onlus, il 19 gennaio “Mistero al Museo, un salto nella preistoria” della Compagnia Alcuni e il 2 febbraio “Le quattro stagioni” della Baracca Testoni Ragazzi.