40 pianisti a Spoleto per le audizioni del Teatro Lirico Sperimentale

Provengono da tutto il mondo, alcuni dall’est asiatico

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha organizzato una sessione di Audizioni per selezionare Pianisti Maestri Collaboratori il prossimo venerdì 25 e sabato 26 marzo, presso la sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta a Spoleto.

I pianisti devono saper ricoprire i ruoli di: Maestro preparatore dei cantanti lirici che saranno impegnati nel Corso di Avviamento al Debutto e correlata Stagione Lirica 2022, Maestro collaboratore di sala, di palcoscenico, alle luci, ai sopratitoli, Maestro suggeritore, eventuale esecutore, strumentista e accompagnatore dei cantanti per concerti durante la Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria 2022.

Infatti, resteranno a Spoleto fino a fine settembre e lavoreranno a stretto contatto con gli Artisti dello Sperimentale.

Inoltre è richiesta un’approfondita conoscenza del repertorio operistico con particolare riferimento a quello italiano.

Hanno risposto numerosissimi a questa opportunità di lavoro e crescita personale ed hanno inviato le loro candidature non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, nello specifico da Armenia e Israele; un folto gruppo di pianisti è originario invece dell’est asiatico (di Tokyo in Giappone, della Corea del Sud e della Cina), da sempre fucina di voci e strumentisti nuovi.

Saranno ascoltati e selezionati dalla Direzione Artistica del Lirico Sperimentale, affronteranno diversi passi del repertorio classico con un pianoforte gran coda Bechstein, accompagnati nelle arie dai Cantanti ex vincitori del Teatro Lirico Sperimentale, e i pianisti vincitori saranno impegnati a Spoleto e nei teatri dell’Umbria per tutto il Corso di Avviamento al Debutto e per le produzioni della Stagione 2022.

La Direzione per l’ennesima volta non si è trovata impreparata di fronte a questa situazione pandemica mondiale che persiste, e sottoporrà il tampone antigenico a tutti i musicisti, ma anche a staff tecnico ed artistico, con personale infermieristico ad hoc e stretta sorveglianza dell’Istituzione; i tanto sollecitati e quanto mai ancora necessari dispositivi di sicurezza individuale saranno protagonisti e tutte le norme anticovid vigenti saranno applicate con metodologia scientifica.

