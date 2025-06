40° anniversario dell’uccisione dell’economista Ezio Tarantelli, convegno CISL alla Rocca Albornoziana

40 anni fa veniva ucciso dalle BR l’economista Ezio Tarantelli.

In occasione di questo anniversario è stata organizzata una conferenza il giorno domenica 29 giugno, alle ore 10:00 presso la sala Antonini nella Rocca Albornoziana. Questo incontro racconterà un momento storico molto particolare: gli anni ‘70 e ‘80 sono stati pieni di conflitti e il dibattito verteva sul potere d’acquisto delle persone: il meccanismo della “scala mobile” non riusciva più ad essere al passo coi tempi, da qui la riforma di Tarantelli. L’allora presidente del consiglio Bettino Craxi si ispirò proprio alle idee di questo ecomista per la riforma economica contenute nel “Decreto di San Valentino”.



L’evento sarà certamente un modo per riflettere sulle teorie di questo grande intellettuale, specialmente in un momento storico come quello atttuale in cui si discute del rapporto tra stipendi e inflazione.



Questo convegno è stato organizzato da Lorenzo Bisogni e Marco Carlini (Segr. gen. reg. Slp-Cisl) e vedrà intervenire Luca Tarantelli (figlio di Ezio) e personalità politiche molto importanti, ovvero M. Baldassarri, G. Benvenuto e Angelo Manzotti.



(Evento libero e gratuito)