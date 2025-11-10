36enne denunciato per lesioni personali aggravate

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 36enne marocchino ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate in danno di un cittadino spoletino.
Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza nonché dalle informazioni raccolte dalle persone presenti, hanno consentito di appurare le cause e la dinamica dell’evento occorso la sera del 4 novembre a ridosso dei giardini di Piazza Vittoria di Spoleto.
A richiedere l’intervento dei militari, con segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, è stato un cittadino che, dopo aver provato a soccorrere una donna in difficoltà che si trovava in compagnia di due uomini di nazionalità marocchina, veniva bruscamente spintonato e allontanato da uno dei due.
La scena attirava l’attenzione di due giovani spoletini che, intervenendo in difesa del segnalante, venivano a loro volta aggrediti dapprima verbalmente e poi fisicamente dai due uomini marocchini.
Nel corso della lite, ad avere la peggio è stato uno dei due spoletini che, dopo la prima aggressione fisica, veniva colpito alla testa da una bottiglia di vetro rinvenuta in un vicino cestino.
Trasportato presso il pronto soccorso del locale nosocomio, il giovane è stato dimesso la sera stessa con una prognosi di 15 giorni, mentre il secondo cittadino aggredito non ha necessitato di cure mediche.
Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.
Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia
Lascia un commento