34ª Settimana Internazionale della Danza Protagonisti gli angoli di Spoleto e le esibizioni dei vincitori al Gala finale

Si è conclusa con grande successo la 34ª Settimana Internazionale della Danza, che ha trovato il suo momento culminante al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con il prestigioso Gala dei Vincitori che ha assegnato premi in denaro, riconoscimenti, borse di studio e contratti di lavoro. Un’edizione intensa e partecipata, che ha visto giovani talenti provenienti da tutto il mondo esibirsi e competere in un clima di passione, tecnica e condivisione.

La settimana si è aperta con lo spettacolo “Il mio primo Debussy” al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi con la partecipazione della pianista Valentina Messa con “Children Corner” di Debussy e gli allievi della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS di Genova con il balletto “La Boîte à joujoux”. Una produzione in collaborazione con il Teatro Carlo Felice che a Genova ha visto oltre 50 repliche.

Gli appuntamenti sono poi proseguiti al Teatro Gian Carlo Menotti con lezioni, masterclass e il Concorso Città di Spoleto – Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto fino alla giornata di chiusura di sabato 3 maggio. La mattina ha visto la città protagonista con l’evento Dance Around the Street che ha interessato alcuni luoghi simbolo della città. Al Collicola si è esibita la compagnia Team Dance Spoleto, al Chiostro di San Nicolò Ario Company di Mirko Riccardi da Napoli e in Piazza Duomo Accademia NiBe con i ragazzi di Nicola Benedetti da Polignano a Mare.

Il Gala dei Vincitori ha ritrovato tutti i danzatori più meritevoli al Teatro Nuovo per l’evento di chiusura aperto con il saluto alla giuria internazionale che quest’anno è stata presieduta dall’etoile Eleonora Abbagnato. 220 partecipanti da Italia, Cina, Bielorussia, Ucraina, Germania, Argentina per l’unico concorso in Italia a far parte dell’International Federation of Ballet Competition. Il Concorso è stato trasmesso interamente in streaming su mondoweb.tv e ha registrato centinaia di migliaia di collegamenti da tutto il mondo.

Il Gala finale ha celebrato non solo i migliori interpreti di questa edizione, ma anche lo spirito internazionale e l’eccellenza artistica che da sempre contraddistinguono questa storica manifestazione. Come sottolineato dal Vice Sindaco del Comune di Spoleto, l’Assessore Danilo Chiodetti “Abbiamo chiesto agli organizzatori Paolo Boncompagni e Irina Kashkova di coinvolgere anche la città e siamo grati perchè Dance Around the Street ha fatto vivere, a passo di danza, alcuni luoghi preziosi di Spoleto” e dall’impresario di danza, arte e Balletto Daniele Cipriani “Spoleto è nota nel panorama internazionale. Io partecipai da giovanissimo alla Maratona di Danza organizzata qui dal Maestro Alberto Testa che poi diede vita a questo Concorso. Sono molto felice di essere tornato in questa occasione e orgoglioso dell’incarico di Direttore Artistico del Festival dei Due Mondi dal 2026”.

Il Gala dei vincitori si è concluso con il gran finale dei ballerini in stile swing, ideato dal Direttore Artistico Irina Kashkova.

Giuria internazionale dell’edizione 2025

Presidente di Giuria Eleonora Abbagnato, Etoile internazionale, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e Direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Al suo fianco: Anna Maria Galeotti, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma; Sergey Bobrov, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Stato di Varna; Li Ying, già prima ballerina del China National Ballet e Direttore artistico del Suzhou Ballet Theater ed Enrico Morelli, Codirettore della MM Contemporary Dance Company e dell’Agora Coaching Project. Presidente del Premio della Critica Sara Zuccari, Direttore del Giornale della Danza, giornalista e critico di danza per l’Espresso e Tgcom24 Mediaset.

Tutti i vincitori dell’edizione 2025

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A – scuole non professionali

CATEGORIA PROMESSE 9-11 anni

TERZO PREMIO VARGA GIORGIA

SECONDO PREMIO EX AEQUO CHEN PINYAN E PIVA CHIARA

PRIMO PREMIO EX AEQUO MITSKEVITH LIZAVETA E MITSKEVICH SOFYIA

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A – scuole non professionali

CATEGORIA ALLIEVI 12- 14 nni

TERZO PREMIO BOTNARIUC DESIRE’

SECONDO PREMIO PHAM EMMA

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A

CATEGORIA JUNIORES 15 – 18 anni

SECONDO PREMIO MONTELLA MARIA PIA

SEZIONE CLASSICA GRUPPO B – passiamo alle scuole professionali

CATEGORIA JUNIORES 15 – 18 anni

TERZO PREMIO EX AEQUO CINTELLI ELENA E REZNICHENKO VERONIKA

SEZIONE CLASSICA GRUPPO B

CATEGORIA SENIORES 19 – 24 anni

TERZO PREMIO EX AEQUO DUBYCHINSKAYA NIKA E SARULLO GABRIEL

SEZIONE MODERNA – CONTEMPORANEA

CATEGORIA PROMESSE 9-11 anni

TERZO PREMIO COSTA QUARTARONE GIANPAOLO

SECONDO PREMIO TURCHI VITTORIA

PRIMO PREMIO LAMPOGNANA MARIO

CATEGORIA ALLIEVI 12- 14 nni

TERZO PREMIO CATERINO GIORGIA

CATEGORIA JUNIORES 15 – 18 anni

TERZO PREMIO EX AEQUO CAPONE LUCIA E PEDANA FEDERICA

SECONDO PREMIO PISCIOLINI SOFIA

PRIMO PREMIO TORRETTI NICOLA

CATEGORIA SENIORES 19 – 24 anni

TERZO PREMIO SARULLO GABRIEL

SEZIONE GRUPPI

SECONDO PREMIO EX AEQUO A Accademia NIBE di NICOLA BENEDETTI E AL RUSSIAN BALLET COLLEGE PER LA MARCIA PERSIANA

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA

CATEGORIA CLASSICA NEO CLASSICA

MENZIONE SPECIALE alle coreografe FRASSINELLI FRANCESCA E PEREZ LAURA

CATEGORIA FOLKLORE

TERZO PREMIO A WANG XINWEI

CAT. MODERNA – CONTEMPORANEA

TERZO PREMIO A CIPOLLONE DANIELA

SECONDO PREMIO A BENEDETTI NICOLA

BORSE DI STUDIO e CONTRATTI DI LAVORO

BORSA DI STUDIO PER L’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA ASSEGNATA DAL DIRETTORE ANNAMARIA GALEOTTI

A VITTORIA TURCHI

BORSA DI STUDIO PER AGORA COACHING PROJECT CORSO DI PERFEZIONAMENTO DIRETTO DA MICHELE MEROLA ED ENRICO MORELLI. BORSA di DUE SETTIMANE ASSEGNATA DAL GIURATO ENRICO MORELLI

A TORRETTI NICOLA

BORSA DI STUDIO FONDAZIONE FOR DANCE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO ETS DI GENOVA

PER UN INTERO ANNO A REZNICHIENKO VERONIKA

PER DUE MESI PRESSO IL SUMMER WORKSHOP A LAMPOGNANA MARIO, MITSKEVITH LIZAVETA E MITSKEVICH SOFYIA, VARGA GIORGIA, PHAM EMMA, CHEN PINYAN, WANG XINWEI

CONTRATTO DI LAVORO PER IL CORPO DI BALLO DEL TEATRO STATALE DIDELL’OPERA DI VARNA. ASSEGNATO DAL GIURATO SERGEY BOBROV

A CINTELLI ELENA, BUCINNKAYA NIKA, MONTELLA MARIA PIA, SARULLO GABRIEL

AL TERMINE DELLA FASE FINALE DEL CONCORSO, venerdi 2 maggio, ELEONORA ABBAGNATO HA CONSEGNATO NUMEROSE BORSE DI STUDIO PER LA PRESTIGIOSA SCUOLA DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA DA LEI DIRETTA

PREMIO DELLA CRITICA

ASSEGNATO DA SARA ZUCCARI

A TORRETTI NICOLA