 34ª Settimana Internazionale della Danza a Spoleto: con 220 partecipanti dal 29 aprile al 3 maggio la città diventa capitale mondiale della danza

Si è svolta oggi, presso la Sala dello Spagna del Comune di Spoleto, la conferenza stampa di presentazione della 34ª Settimana Internazionale della Danza, che trasformerà la città umbra in capitale mondiale della danza dal 29 aprile al 3 maggio 2025.

Highlights dell’edizione 2025

Spettacolo d’apertura “Il mio primo Debussy” (Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, martedì 29 aprile, ore 10.00 e 11.30 riservato alle scuole, ore 17.00 aperto a tutti con ingresso a euro 10). Una performance musicale e coreutica suddivisa in due parti. Protagonisti la pianista Valentina Messa con “Children Corner” di Debussy e a seguire gli allievi della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS di Genova con il balletto “La Boîte à joujoux”. Un racconto danzato, prodotto in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova , che ha già conquistato oltre 50 repliche a Genova e che arriva per la prima volta a Spoleto per emozionare grandi e piccini.

(Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, martedì 29 aprile, ore 10.00 e 11.30 riservato alle scuole, ore 17.00 aperto a tutti con ingresso a euro 10). Una performance musicale e coreutica suddivisa in due parti. Protagonisti e a seguire gli allievi della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS di Genova con Un racconto danzato, prodotto in collaborazione con la , che ha già conquistato oltre 50 repliche a Genova e che arriva per la prima volta a Spoleto per emozionare grandi e piccini. Concorso Città di Spoleto – Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto (Teatro Gian Carlo Menotti, dal 29 aprile): masterclass, lezioni di tecnica classica e moderna, prove e spettacoli, con la partecipazione di giovani talenti internazionali provenienti da Ucraina, Cina, Estonia, Bielorussia, Argentina, Romania, Germania, Bulgaria.

(Teatro Gian Carlo Menotti, dal 29 aprile): masterclass, lezioni di tecnica classica e moderna, prove e spettacoli, con la partecipazione di giovani talenti internazionali provenienti da Ucraina, Cina, Estonia, Bielorussia, Argentina, Romania, Germania, Bulgaria. Dance around the streets (Spoletosfera, Piazza Duomo, Chiostro di San Nicolò, sabato 3 maggio, ore 10.00–13.00) con alcune compagnie tra cui NIBE di Nicola Benedetti da Polignano a Mare e Accademia Normanna di Mirko Riccardi di Aversa.

(Spoletosfera, Piazza Duomo, Chiostro di San Nicolò, sabato 3 maggio, ore 10.00–13.00) con alcune compagnie tra cui NIBE di Nicola Benedetti da Polignano a Mare e Accademia Normanna di Mirko Riccardi di Aversa. Tradizionale Gala dei Vincitori (Teatro Gian Carlo Menotti, ore 20.00), aperto al pubblico con biglietti acquistabili online https://ticketitalia.com/gal%C3%A0-di-danza o presso il botteghino del teatro dalla mattina.

Giuria internazionale

A presiedere la Giuria dell’edizione 2025 sarà Eleonora Abbagnato, Etoile internazionale, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e Direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Al suo fianco: Anna Maria Galeotti, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma; Sergey Bobrov, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Stato di Varna; Li Ying, già prima ballerina del China National Ballet e Direttore artistico del Suzhou Ballet Theater ed Enrico Morelli, Codirettore della MM Contemporary Dance Company e dell’Agora Coaching Project. Presidente del Premio della Critica Sara Zuccari, Direttore del Giornale della Danza, giornalista e critico di danza per l’Espresso e Tgcom24 Mediaset. Ospite d’onore Daniele Cipriani, impresario di danza, arte e balletto.

La conferenza odierna ha visto gli interventi di:

Danilo Chiodetti, Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto – Con grande piacere presentiamo la 34esima edizione della Settimana Internazionale della Danza, appuntamento ormai diventato fisso nel panorama culturale della città. Lo scorso anno avevamo chiesto agli organizzatori di far vivere di più la città e loro hanno subito accolto la nostra proposta, portando il concorso e aggiungendo anche altre iniziative. Come le performance itineranti in varie location che sabato mattina faranno respirare la danza in ogni angolo della città.

Paolo Boncompagni, Direttore Generale – Saranno circa 220 i partecipanti a questa edizione. Con lo staff e gli accompagnatori il movimento arriverà a oltre 300 persone. Torniamo alla conformazione della Settimana Internazionale della Danza ante Covid, con gli eventi collaterali al concorso. Animando il centro storico speriamo di far vivere la città nel segno della danza.

Irina Kashkova, Direttore Artistico – C’è un grande lavoro dietro a questa manifestazione. Cerchiamo ogni anno di portare in giuria importanti personalità della danza perché il nostro concorso è l’unico in Italia a far parte della Federazione che include le competizioni di danza più famose al mondo. Ed è l’unico che prevede tre fasi di selezioni. Bisogna essere molto ben preparati e infatti a partecipare sono quasi tutte scuole professionali.

L’evento è patrocinato da Comune di Spoleto, Fondazione For Dance Formazione Danza Spettacolo, Fondazione Antonini, International Federation of Ballet Competition, IDC China; con la fattiva collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e il sostegno di Monini, Rotary Club Spoleto Distretto 2090, Giornaledelladanza.com, Lions International.