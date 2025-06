31° Torneo dei Bar – Parata di campioni dello sport per il gran finale

è prevista una parata di campioni dello sport per le ultime due giornate della 31ª edizione del Torneo dei Bar. Al Circolo Tennis di Spoleto, dove dal 16 giugno si sta svolgendo la manifestazione, sono in arrivo per le ultime due giornate in programma il 25 ed il 26 giugno, le campionesse olimpiche Agnese Duranti (medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di Parigi 2024) e Myriam Sylla (medaglia d’oro con la nazionale di pallavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) e i cestisti Davide Casarin (Reyer Venezia Mestre – A1), Alessandro Cappelletti (Dinamo Sassari – A1), Saverio Bartoli (UCC Assigeco Piacenza – A2) e Vittorio Bartoli (Tezenis Verona – A2).

In occasione delle semifinali e delle finali, che si giocheranno rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 giugno (l’inizio della prima partita è previsto alle ore 19.30, mentre la seconda inizierà alle 21.30), è previsto quindi il tutto esaurito, con un’affluenza di pubblico ancora maggiore, nonostante fino ad oggi non sia mai mancata.

La presenza della Duranti, di Sylla, di Casarin, Cappelletti e dei fratelli Bartoli sarà un evento nell’evento, un gran finale sicuramente da non perdere, con Davide Casarin e Alessandro Cappelletti che saranno i coach delle due squadre che si contenderanno il primo posto di questa 31ª edizione del Torneo dei Bar.

Il Torneo ha visto la partecipazione di diverse categorie di atleti: dai tesserati FIP agli over50, gli Amatori Gold e Silver, il settore femminile fino agli under18.

Le dieci squadre iscritte al 31° “Torneo dei Bar – Memorial Corrado Spatola” sono: Caffè degli Artisti, Laltrocaffé, Bar Vincenzo, Art Cafè, Enigma, Bar Api, Piccolo Bar, Cucci 1890, Go Back, Bar Gelateria Corrado. ​