30mila Euro per le biblioteche comunali di Spoleto

L’assessore Urbani: ”In questo modo miglioriamo la capacità di aggiornamento delle nostre risorse librarie”

Contributi per 30.000 euro per incrementare il patrimonio librario e proseguire l’iter di catalogazione SBN delle due biblioteche di Spoleto, la “Giosuè Carducci” a Palazzo Mauri e la “Carandente” a Palazzo Collicola.

I contributi arrivano da due diversi fonti di finanziamento. Un contributo di circa 10mila euro per ciascuna biblioteca, finalizzato all’acquisto di nuovi libri, è il risultato della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (n. 267 del 4 giugno 2020) di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.

Inoltre le due biblioteche hanno ottenuto un secondo contributo di 5mila euro ciascuna per la prosecuzione della catalogazione in SBN (indice del Servizio Bibliotecario Nazionale) del materiale librario moderno, contributi disposti nell’ambito del “Programma annuale per la promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari, per la tutela dei relativi beni e la promozione della attività connesse. Anno 2020” ai sensi della L.R. 37/90.