30° Torneo di volley “Città di Spoleto” dal 17 al 19 aprile

È stata presentata ieri mattina la 30ª edizione del Torneo di pallavolo maschile e femminile “Città di Spoleto”. Organizzato dalla Volley Spoleto, l’evento sportivo è in programma dal 17 al 19 aprile.

Ventotto le società partecipanti, per un totale di 63 squadre e 186 partite in calendario (129 di volley femminile e 57 maschile). Nove le categorie che prenderanno parte al Torneo: Under 19, 17, 15 e 13 per la maschile e Under 18, 16, 14, 13 e 12 per la femminile. Oltre 700 le atlete e gli atleti che arriveranno a Spoleto insieme agli staff delle rispettive squadre.

Questa mattina, nella Sala dello Spagna di Palazzo comunale, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono interventi il Presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, il Presidente della Volley Spoleto, Mauro Storri e Maria Flora Monini, responsabile della comunicazione di Monini Spa.



“Grazie innanzitutto a coloro che lavorano incessantemente affinché tutto questo possa avvenire – ha dichiarato il Presidente Ignozza – Chi non conosce l’organizzazione di un evento sportivo come questo non immagina quante problematiche bisogna affrontare. La Volley Spoleto e il suo presidente Mauro Storri portano avanti tutto questo da 30 anni in maniera egregia. I numeri presentati fanno riferimento solo allo staff e alle squadre, quindi Spoleto avrà una presenza di persone molto più alta in città. La vicinanza dell’amministrazione comunale e una macchina organizzativa che garantisce grandi numeri, insieme al coinvolgimento di altri comuni limitrofi che ospiteranno parte delle gare, fa capire lo sviluppo che ha avuto in questi anni la manifestazione. A Spoleto c’è un pezzo di storia del volley regionale ed è una città che sta lavorando molto anche sul miglioramento delle strutture sportive. Lo sport ha bisogno della vicinanza degli amministratori e gli amministratori hanno bisogno che lo sport continui a svolgere una funzione educativa e sociale”.

Molte le strutture sportive che ospiteranno il Torneo “Città di Spoleto”: dal Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, alle palestre delle scuole ITIS, “Luigi Pianciani”, “Giovanni Pascoli”, “Le Corone”,

Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” e Istituto “Giovanni Spagna”, fino alla palestra di San Venanzo. Vista l’alta partecipazione registrata per l’edizione 2025, la Volley Spoleto ha coinvolto anche i comuni di Campello sul Clitunno, Trevi, Vallo di Nera, Scheggino e Sant’Anatolia di Narco.

“Se si fa squadra si ottengono sempre grandi risultati – sono state le parole di Mauro Storri – Se non avessimo come società sportiva un gruppo di giovani che collaborano con noi nell’organizzazione tutto questo non sarebbe possibile. C’è bisogno di un lavoro costante e di persone disposte a imparare e formarsi. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avviato un percorso sportivo duraturo che, nel tempo, ha sempre ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale. Oggi siamo anche in Valnerina, a Scheggino, Sant’Anatolia e Vallo di Nera, a Trevi e a Campello sul Clitunno. Con un coinvolgimento sempre maggiore del territorio, e ringrazio per il sostegno Maria Flora Monini e l’azienda Monini, possiamo far crescere ulteriormente questa manifestazione”.

“Da prima che iniziassi a lavorare in azienda, ho vissuto la realtà della pallavolo spoletina attraverso il sostegno che mio padre dava allora alla Marconi, realtà sportiva che era nata al Sacro Cuore. C’era già Mauro Storri e con lui tanti altri – ha spiegato Maria Flora Monini – Si trattava di una squadra parrocchiale, che nel tempo è riuscita a crescere tantissimo. La nostra azienda è sempre stata vicina al mondo della pallavolo, fin dagli anni ’70. Il nostro cuore è sempre stato per questo sport, che consideriamo nobile, pulito, lontano dagli scandali. Porteremo avanti questa passione e non faremo mancare il nostro appoggio in futuro, supportando nel migliore dei modi le iniziative nel territorio”.​