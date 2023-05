3^ tappa Enduro Circuit Umbria, a Podio i bikers del 2010 GravityTeam

Prossimo appuntamento a Spoleto il 4 giugno

È di scena “Augusta Perusia”, ospite della seconda tappa dell’Enduro Circuit Umbria (specialità enduro MTB) , che si è corsa domenica 30 aprile scendendo lungo i vicoli e le scalette del centro storico del capoluogo Umbro.

Duecento bikers provenienti da tutto il centro Italia si sono sfidati, tra la curiosità dei turisti e la cortese pazienza dei residenti, in questa down-town di veloci discese cronometrate, due tuffi nel passato, nella ricca storia della città di origini etrusche.

Una gara molto combattuta che esaltato le capacità dei concorrenti nel confrontarsi in un contesto urbano ben differente dai sentieri e dai boschi.

Si aggiudicano il podio della classifica assoluta Favaroni Valerio (BKE Cycling Team) , Marcucci Mirko (Ternana Bike22), Marsiglietti Nicolo’ (Bikeland Team 2003)

Podio della classifica assoluta e-bike per Paoloni Andrea (NSR Factory Team), Cambiotti Paolo (Powerbikes Team), Antonini Mattia (BKE Cycling Team)

Podio per le ragazze Ragni Tamara (Perugia Mtb Experience) in categoria Master Woman-1 e Mancinelli Federica (2010 GravityTeam) in categoria e-bike

Podio per Nizzi Marco e Talotti Gian Marco del 2010 GravityTeam, rispettivamente secondo e terzo di categoria e-bike EB2.

Un corale apprezzamento per gli organizzatori, i ragazzi della PowerBikes di PG, per aver superato tanti problemi e difficoltà nell’allestire questa riuscita manifestazione

La terza ed ultima prova del Enduro Circuit Umbria si correrà a Spoleto il prossimo 4 giugno.