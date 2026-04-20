2S Atletica Spoleto scatenata: podi, numeri record e prestazioni top tra Rimini e Deruta

La 2S Atletica Spoleto protagonista anche nelle gare di domenica 19 aprile.

Alla Rimini Marathon riflettori puntati su Paolo Gianfelici, che ha portato a termine la gara con il real time di 05:20:44. Ma il dato più impressionante è un altro: per lui si tratta della maratona numero 115 in carriera, un traguardo che racconta passione, costanza e dedizione fuori dal comune.

Gianfelici tornerà protagonista su queste colonne anche nei prossimi giorni: da mercoledì debutterà infatti una nuova rubrica settimanale su Due Mondi News dedicata all’atletica, e sarà proprio lui l’ospite della prima intervista.

Grande partecipazione anche alla gara “Per le Vie della Ceramica” disputata a Deruta sulla distanza di 12 km, evento che ha richiamato ben 345 runners (266 uomini, 79 donne e 51 squadre), confermandosi appuntamento molto sentito nel panorama regionale.

Ottime le prestazioni degli atleti spoletini:

Diego Pincanelli firma una prova eccellente chiudendo in 00:46:48 e conquistando il 1° posto nella categoria SM45

Simona Petriola si distingue con un brillante 00:54:49 che vale il 3° posto nella categoria A (18-39)

Eleonora Agostinelli completa la gara in 01:00:01

Gian Luca Siroti ferma il cronometro a 01:02:30

Paolo Tagliavento chiude in 01:21:18