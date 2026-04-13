2S Atletica Spoleto da urlo: ecco tutti i risultati del weekend

Domenica 12 aprile da ricordare per la 2S Atletica Spoleto, protagonista assoluta tra maratone internazionali, mezze maratone e gare su strada con risultati di grande prestigio. Gli atleti spoletini hanno infatti brillato tra la Maratona di Parigi, la Wizz Air Milano Marathon e numerose competizioni locali.

Alla Maratona di Parigi ottime prove per Massimiliano Melis, che ha chiuso in 3h23, e Giovanni Bartoloni, autore di una performance di rilievo con il tempo di 3h06.

Risultati importanti anche alla Wizz Air Milano Marathon, dove Stefano Perugini ha fermato il cronometro a 03:06:04 e Paolo Simoneschi ha concluso in 03:09:47, dimostrando grande tenacia nella sua prima Regina.

Prestazioni di spessore alla mezza maratona dei Fiori di San Benedetto del Tronto, dove spicca Piergiorgio Conti con un eccellente 01:19:50, che gli vale il primo posto nella categoria SM55. A seguire Roberto Fagioli in 01:29:06, Gaetano Patrizi in 01:35:44, Leonardo Galdini in 01:44:45, Pietro Rigozzo in 01:45:11 (terzo di categoria), Matteo Proietti in 01:50:42, Paolo Gianfelici e Diego Pincanelli entrambi in 01:59:37, mentre tra le donne Stefania Baroni chiude in 01:58:41.

Sempre a San Benedetto del Tronto nella Stracittadina di 10 km buona partecipazione e risultati: Andrea Alcidi 00:50:46, Damiano Chiodetti 00:51:03, Christian Baroni 00:54:00, Marco Galli 00:56:15, Daniele Chiodetti 00:57:00, Lorenzo Muzzi 01:00:52 e Martina Giusti 01:07:45.

Impegno anche nel trail con la Ferentillo Trail Run (20 km e 1100 metri di dislivello positivo), dove Antonio Mignozzetti conquista un ottimo 31° posto assoluto con il tempo di 2:49:25.27. A Gubbio, nel Trail Città di Pietra, grande prova di Simona Petriola che chiude in 03:32:46, classificandosi sesta assoluta tra le donne e seconda nella categoria SF35.

Infine, alla Choco Run di Perugia, valida come prima tappa del Circuito regionale Endas, buoni riscontri con Andrea Duranti 29’22, Valerio Cao 29’32 ed Eleonora Agostinelli 31’44.