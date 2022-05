250W E-Bike Meeting, 80 bikers a Monteluco: un successo

Un fine settimana trascorso in continua consultazione delle previsioni meteorologiche, una scommessa vinta

Domenica 22 maggio si è svolta la manifestazione 250W EBIKE MEETING organizzata dalla Asd 2010 GRAVITY TEAM , la prima manifestazione dedicata esclusivamente ai possessori delle mountain bike a pedalata assistita, le c.d. e-bike.

In 80 si sono presentati ai Prati di Monteluco per partecipare alla manifestazione e pedalare lungo uno dei due percorsi curati dall’organizzazione; anche il sole finalmente (forse incuriosito) ha fatto capolino per poi accompagnare decisamente la colorata comitiva alla scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro territorio.

La manifestazione è nata proprio con l’intento di utilizzare il mezzo a due ruote con uno spirito esplorativo alla ricerca di sentieri quasi dimenticati, alcuni dei quali sicuramente sconosciuti anche a molti Spoletini .

La bicicletta a pedalata assistita ben si presta a questa attività permettendo di percorrere l’anello “panoramico” che dai prati di Monteluco si snoda per 26 km e poco meno di 1.000 Mt di dislivello fino al periplo di Monte Fionchi lungo la nuova Ippovia Regionale, con un passaggio nel caratteristico borgo di Patrico e ritorno ai Prati pedalando a risalire il Sentiero dei Castellieri.

Un percorso sicuramente impegnativo, reso ancora più gravoso dalle piogge dei giorni precedenti ma ampiamente ripagato dai panorami di grande bellezza sia verso la Valnerina, con il maestoso Monte Solenne e sullo sfondo il Monte Terminillo, sia sulla valle Spoletina.

L’altro percorso di 28Km per 1.300 Mt di dislivello totale, orientato dal versante di Monteluco che dallo Sbalzo della Carta guarda verso la Vallocchia, è stato disegnato pensando ai bikers più esperti a cui piace misurasi con le difficoltà insite nella particolare sentieristica preparata per l’occasione.

All’arrivo tanti visi stanchi , qualcuno sporco di fango, ma soprattutto apprezzamento e grandi sorrisi , in modo particolare quelli che incorniciavano i volti femminili per la soddisfazione provata a completare il percorso, hanno ampiamente ripagato l’impegno profuso dalla Asd 2010 Gravity Team nel preparare e mettere in sicurezza oltre 50 km di sentieri e da tutto lo staff che si è prodigato, lungo i percorsi, per risolvere i piccoli problemi tecnici in cui qualcuno è inevitabilmente incappato.

Tra i partecipanti una simpatica coppia di amici, Katrw e Davide di Vipiteno, sono stati “premiati” con un piccolo gadget offerto ai partecipanti giunti da più lontano.

Altri gadget ai partecipanti più giovani: Matilde, Giovanni, Giulio, Francesco e Riccardo , piccole pesti di 10 e 11 anni.

Un premio anche alla bici più ‘pimpata’: l’aerografata bici stars e stripes dell’amico Massimo.

La giornata si è conclusa con “l’Amatriciana Party” preparato dalle sapiente cucina del Ristorante Ferretti.

il 2010 Gravity Team ringrazia tutti i partecipanti, lo staff, il personale della Croce Rossa Internazionale e tutti coloro che hanno reso possibile portare a termine con successo questa manifestazione.





Immagine da Facebook