Il Comune di Spoleto comunica che il mercato di via Cacciatori delle Alpi venerdì 25 aprile si svolgerà regolarmente. Pertanto, in virtù dell’Ordinanza che regolamenta la circolazione nell’area interessata, venerdì 25 verrà vietata la sosta in via Cacciatori delle Alpi dalle ore 7 alle ore 14.00.