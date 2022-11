24 ore di running, pedalata e nuoto indoor con la terza edizione della maratona di beneficenza M24

Sabato 26 e domenica 27 novembre, in occasione dei 10 anni di Unique – Fitness & Salute torna la maratona di beneficenza M24, organizzata da Unique a favore delle associazioni Plastica 2020 e La Maestra Patrizia

In occasione dei 10 anni di Unique – Fitness & Salute, il fitness e la solidarietà tornano ad essere protagonisti degli eventi cittadini.

Per 24 ore consecutive, dalle 19.00 di sabato 26 novembre alle 19.00 di domenica 27 novembre, i tapis roulant, cyclette e corsie di nuoto del centro Unique – Fitness & Salute ospiteranno i partecipanti alla maratona che, grazie a una staffetta continua, macineranno kilometri senza sosta.

Organizzata da Unique – Fitness & Salute, M24 è aperta all’intera cittadinanza con il fine di promuovere l’esercizio fisico e lo stile di vita sano come strumenti per mantenersi in salute in tutte le fasce d’età.

I partecipanti alla maratona, e a tutte le attività a essa connesse, potranno donare un’offerta libera a favore delle associazioni Plastica 2020, che opera sul territorio per la promozione della prevenzione del tumore, e La Maestra Patrizia che, nel ricordo della Maestra Patrizia Badiali, pone al centro della sua attività il bambino, il suo sviluppo sociale e la scuola attraverso progetti e collaborazioni.

Per chiunque doni, inoltre, Plastica 2020 metterà in palio premi a tema prevenzione.

Oltre alla maratona indoor, il programma dell’M24 prevede anche attività di fitness gratuite da svolgersi nel corso delle 24 ore. Sarà dunque possibile partecipare alle lezioni di Cardio and Tone, Pilates Mix, Total & Functional Workout, Acqua Circuit e lo Special Team Teach. La novità di questa edizione, infatti, prevede che i corsi fitness si svolgano in Team Teach – ossia ogni lezione sarà eseguita da tutti gli istruttori – garantendo così un allenamento più vario, divertente e stimolante.

Altre attività gratuite proposte dalla M24 sono le sessioni di personal training con le istruttrici Giulia Pompei e Marcella Marano, le consulenze corpo/viso e le sessioni di Radiofrequenza e Pressoterapia proposte dal Centro estetico e benessere Unique.

L’evento culminerà con il taglio della torta per i festeggiamenti dei 10 anni della struttura che segnerà la conclusione della maratona.

INFORMAZIONI UTILI

Chi fosse interessato a partecipare alla maratona e alle attività ad essa connesse potrà prenotarsi presso la reception Unique al numero 0743 44208.

Gli attrezzi e la corsia di nuoto potranno essere prenotati per un minimo di mezz’ora fino a un massimo di 24 ore consecutive.

I proventi raccolti, a offerta libera, saranno interamente devoluti alle associazioni Plastica 2020 e La Maestra Patrizia. L’accesso alla struttura e alle attività della M24 è aperto all’intera cittadinanza, non soltanto agli iscritti del centro Unique.