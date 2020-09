Sabato e domenica appuntamento con il 39° Campionato Sociale di Allevamento – IV Trofeo Pierluigi Pezzano

(DMN) Spoleto – anche quest’anno, nonostante l’emergenza legata al Covid-19, sul prato di Monteluco si rinnova l’appuntamento con il Campionato Sociale di Allevamento Dobermann, giunto alla trentanovesima edizione, e con il IV Trofeo Pierluigi Pezzano.

Organizzato dall’AIAD, l’Associazione Italiana Amatori Dobermann, insieme alla Proloco di Monteluco e al Comune di Spoleto, quest’anno vedrà la partecipazione di ben 231 esemplari tra il 26 e 27 settembre.

“Essere riusciti a ritrovarci quest’anno – dicono gli organizzatori- non è stato per nulla semplice, per tutte le problematiche dovute al Covid; le limitazioni ci hanno imposto un isolamento

forzato per un lungo periodo, per fortuna vissuto anche a fianco del nostri amati dobermann, ma se non fosse stato per l’impegno, la voglia e la forza divolontà della squadra che ci supporta, tutto questo oggi non sarebbe stato

possibile. Siamo di nuovo ospiti della splendida location di Monteluco con i nostri 231 Dobermann, numeri incredibili vista l’emergenza attuale che fanno ben capire la passione che muove tutto questo: il Dobermann.”