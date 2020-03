22 marzo, a Spoleto si celebra la ‘Giornata della Memoria Cittadina’

In ricordo della terribile esplosione che costò la vita a 23 minatori delle Miniere di Morgnano

Il 22 marzo è stata indicata dal Comune di Spoleto come “Giornata della Memoria” in ricordo della terribile esplosione che costò la vita a 23 minatori delle Miniere di Morgnano.

Alle 5,40 del mattino del 22 marzo del 1955, a pochi minuti dalla fine del turno di notte, una sacca di grisou ruppe uno spesso diaframma di roccia e carbone, sfogando violentemente in una galleria in tracciamento.

Il gas si diffuse nelle gallerie vicine e, mescolatosi all’aria, si trasformò in una micidiale miscela esplosiva, pronta ad esplodere al minimo innesto, alla più piccola scintilla.

L’Amministrazione comunale ha inteso istituire una giornata dedicata alla memoria e alla identità storica e sociale della città, per ricordare tutti quegli avvenimenti che in qualche modo hanno avuto una rilevanza dal punto di vista sociale e culturale coinvolgendo gran parte della popolazione. Una giornata per non cancellare il passato dalla memoria degli adulti, per fare in modo che i giovani ricordino e non perdano il legame con le loro origini.