20enne spoletino acquista un paio di scarpe su internet: truffato

I Carabinieri individuano l’autore del reato e lo denunciano in stato di libertà all’autorità giudiziaria

Nel corso della settimana – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto a conclusione indagini, hanno provveduto a denunciare in stato di libertà un 44 enne campano, resosi verosimilmente autore del reato di una truffa commerciale on line consumata ai danni di un cittadino 20enne spoletino.

Nel dettaglio, a seguito della denuncia da parte del ragazzo truffato, i militari della Stazione di Spoleto si attivavano immediatamente per effettuare una compiuta identificazione dell’autore del reato, il quale avrebbe inviato alla vittima un paio di scarpe totalmente diverso e di scarso valore rispetto a quanto pattuito durante la fase di compravendita, a fronte di un prodotto di marca visionato anche in fotografia.

Tali tipologie di reato – prosegue la nota dell’Arma – fanno parte ormai dell’operato quotidiano svolto delle forze dell’ordine in relazione al contrasto del reato di specie rientrante nella macro-categoria dei cyber crimes, quanto meno per l’utilizzo delle piattaforme on- line in questo specifico caso.

L’Arma dei Carabinieri e in particolare il Comando Provinciale di Perugia ha inteso imprimere assoluta attenzione al fenomeno dei crimini informatici, incrementati durante la pandemia, eseguendo attività di coordinamento tra i presidi territoriali presenti su tutta la Provincia.

Solo grazie alla sinergia costante tra il cittadino e l’Arma dei Carabinieri si riuscirà a ridurre i reati specifici di settore garantendo l’idonea azione di contrasto. Per fare ciò è opportuno sempre porre massima attenzione alle operazioni di compravendita sul mercato on-line, soprattutto allorquando i prezzi professati appaiano estremamente convenienti e fuori mercato.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota stampa dei Carabinieri – si presumono innocenti.