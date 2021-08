20 anni di storia del Teatro Lirico Sperimentale, raccontati attraverso gli scatti di Riccardo Spinella

Diaframma Opera: dal 27 agosto al 18 settembre 2021, ex Monte di Pietà, via Aurelio Saffi, 12

Al via le celebrazioni per i 75 anni del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: aprirà domani con ingresso libero la Mostra fotografica di Riccardo Spinella DIAFRAMMA OPERA , presso l’Ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi, 12. La mostra rimarrà aperta fino al 18 settembre, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Il percorso fotografico, allestito dallo scenografo e regista triestino Andrea Stanisci, intende ripercorrere gli ultimi vent’anni di attività del Teatro Lirico, di cui il fotografo Riccardo Spinella è stato testimone attraverso i suoi scatti. All’interno della mostra si celebrano gli spettacoli messi in scena dal Lirico e ritratti dal fotografo, ma l’allestimento vuole far conoscere anche l’attività dietro le quinte, il grande lavoro che ogni anno rende possibile la realizzazione di questo progetto culturale ed è quindi parte integrante della storia dell’Istituzione.

«Il processo che consente all’immagine di essere fissata e resa permanente su un supporto – commenta Riccardo Spinella – ha rappresentato per me un qualcosa di magico, un’esperienza che negli anni è diventata sinonimo di libertà creativa. L’opportunità di poter avviare la mia attività di fotografo di scena proprio presso il Teatro Lirico Sperimentale ha rappresentato un autentico privilegio e un’eccellente opportunità di vita, non solo professionale».

I curatori della mostra sono Raffaella Clerici – laureata in Lettere Moderne con indirizzo storico artistico presso l’Università degli Studi di Perugia, specializzata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Perugia, responsabile della gestione e catalogazione dell’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” dal 2015 – e Gianluca Bocchino – dottore di ricerca in Storia e analisi delle culture musicali (Sapienza Università di Roma), Professore a contratto di Musicologia presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e co-founder dell’associazione di giovani musicologi italiani Assonanze. Come anticipato, l’allestimento è stato curato da Andrea Stanisci – diplomato in scenografia nel 1986 all’Accademia di Belle Arti di Roma, dal 1985 ha iniziato la sua attività di scenografo e costumista e da allora ha ideato scene e costumi per più di 250 spettacoli, collaborando negli anni in diverse produzioni anche allo Sperimentale.

Le celebrazioni continueranno dal 3 al 18 settembre 2021 con l’apertura al pubblico de L’ARCHIVIO DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE – Documenti, Testimonianze, Memorie. Una mostra all’archivio storico del Centro studi “Belli – Argiris” in Piazza Bovio, 1. Ingresso libero dal venerdì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Domenica 5 settembre 2021, alle ore 11.00 – presso la Sala Superiore del Complesso di San Nicolò, a Spoleto in via Gregorio Elladio, 10 – si terrà il CONVEGNO “Sperimentare lo Sperimentale”, coordinato da Enrico Girardi, Condirettore artistico del Teatro Lirico Sperimentale.