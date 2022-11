2° Memorial Alessandra Zicavo, domani a Spoleto la Fanfara della Polizia di Stato

La partita in ricordo dell’ Ispettore Superiore Tecnico della Polizia di Stato, alle 15 al Campo Sportivo Marco Capitini. La Fanfara alle 11.30 in Piazza Garibaldi e alle 15 al PalaRota prima della gara di Coppa Italia tra Ducato Futsal e Rivo

Domani, alle ore 15, presso l’impianto sportivo comunale “Marco Capitini” di San Giacomo di Spoleto, si terrà il 2° Memorial in ricordo di Alessandra Zicavo, Ispettore Superiore Tecnico della Polizia di Stato, deceduta il 19 settembre 2008 all’età di 42 anni.

L’evento, promosso dall’Associazione “Assocentauri Calcio”, è finalizzato ad aiutare la raccolta fondi in sostegno dell’Associazione Gillo, fondata in memoria di Luigi Moriconi per assistere le famiglie colpite da casi di leucemia.

L’ispettore Alessandra Zicavo, in maniera discreta e silenziosa, si era sempre prodigata per offrire aiuto a chi ne avesse bisogno e, per questo motivo, è rimasta nel cuore dei colleghi e della comunità spoletina che hanno voluto ricordarla con questa manifestazione.

All’evento, saranno presenti il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai; il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, Maria Teresa Panone e il Vicedirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Marco Propersi.

Per l’occasione è prevista anche la partecipazione della Fanfara della Polizia di Stato, che si esibirà alle ore 11:30 in Piazza Garibaldi e nel pomeriggio, prima della partita di calcio a 5, al PalaRota. Saranno presenti anche alcune auto storiche della Polizia di Stato e la Lamborghini Huracán della Polizia Stradale.