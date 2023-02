Il 2° Circolo Didattico sperimenta con successo i laboratori di sostenibilità realizzati grazie al finanziamento ottenuto con il PON EDUGREEN

Grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” il 2° Circolo Didattico di Spoleto è riuscito ad ampliare l’offerta didattica allestendo laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.

La realizzazione di orti, giardini e cortili, l’allestimento di ambienti laboratoriali scolastici per la l’educazione e la formazione alla transizione ecologica è l’obiettivo che la scuola cercherà di raggiungere con tutti gli studenti, in modo particolare con i nuovi iscritti nella scuola primaria, ai quali sarà dedicato uno spazio prioritario con l’assegnazione di aule aggiuntive esterne, nelle quali esplorando le discipline curriculari, approfondiranno le scienze, le arti, l’ alimentazione, gli stili di vita salutari, la sostenibilità, favorendo nelle alunne e negli alunni una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

In attesa che l’arrivo della bella stagione permetta di godere delle aule esterne, i materiali e kit didattici, tra i quali per importanza microscopi di altà qualità, stanno contribuendo all’innalzamento della motivazione e interesse degli studenti che scoprono, giorno dopo giorno, con il miglior dettaglio e ingrandimento possibile, particolari mai visti con i propri occhi. Non mancano materiali ludici adatti alle scuole dell’infanzia, che collegate alla primaria dal curriculum verticale che contraddistingue l’offerta formativa, stanno mettendo in uso nuovi strumenti didattici arricchendo di colore e fantasia le ore trascorse a scuola.