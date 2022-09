2 3 e 4 settembre: lo sbaracco …in negozio

Prosegue a Spoleto il week end all’insegna dei super saldi

E’ arrivato ormai alla sesta edizione lo Sbaracco…in Negozio, iniziativa promossa da Confcommercio Spoleto grazie alla quale i consumatori possono fare affari d’oro nel primo week end di settembre.

Sabato 2 e domenica 3 settembre, dopo il buon avvio di venerdì, le attività commerciali aderenti all’iniziativa proporranno in vendita i loro prodotti con sconti anche fino all’80%!

Gli esercenti che partecipano espongono la merce in saldo anche all’esterno del proprio negozio, e per tutti i tre giorni sono autorizzato ad occupare il suolo pubblico. I negozi sono identificati con una vetrofania che quest’anno è rinnovata nei colori.

L’iniziativa, nata nel 2019, è finalizzata a supportare il tessuto commerciale della città: le adesioni anche quest’anno sono state numerose, con una offerta merceologica molto ampia: abbigliamento, pelletteria, calzature, prodotti per la persona, biancheria intima e per la casa, oggettistica, articoli per l’ufficio, profumeria, gioielli, articoli da regalo, giocattoli.

Nella pagina facebook.com/confcommercio.spoleto è possibile trovare l’elenco di tutte le attività aderenti.

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto nell’iniziativa – dichiara il presidente Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – le adesioni anche quest’anno dimostrano che il settore del commercio è vivo e pronto a sostenere i consumi con una vendita speciale e sconti eccezionali. I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio: invito quindi tutti a visitare i negozi aderenti, al fine di trovare articoli in vendita a prezzi convenienti e allo stesso tempo fare una passeggiata e godere delle bellezze della nostra città. Sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati anche dal prezzo del saldo.”