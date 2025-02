196° Carnevale di Spoleto, domenica il gran finale in viale Trento e Trieste

Proseguono i festeggiamenti per il 196° Carnevale spoletino. Domenica 2 marzo, a partire dalle ore 14.30, è in programma la grande festa finale di tutti i gruppi in viale Trento e Trieste con dolci tipici Spoletini.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste una serie di variazioni alla circolazione e alla sosta.

Nello specifico, domenica 2 marzo dalle ore 12.30 alle 19.30, verrà istituito il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione in viale Trento e Trieste (ambo i lati), nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Melvin Jones ed il civico n.132, in via Fratelli Cervi, nell’area compresa tra il civico n. 25 e le intersezioni con viale Trento e Trieste e via XVII settembre, in via Martiri delle Fosse Ardeatine (ambo i lati), in via Brigata Garibaldi, ambo i lati.

Sempre domenica 2 marzo, dalle 14.00 alle 19.30, e comunque fino al completo sgombero dell’area, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare in viale Trento e Trieste, tratto compreso tra l’intersezione con largo Melvin Jones ed il civico n.132, in via Fratelli Cervi, nell’area compresa tra il civico n.25 e le intersezioni con viale Trento e Trieste e via XVII settembre, in via Martiri delle Fosse Ardeatine ed in via Brigata Garibaldi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di Polizia in servizio d’emergenza.

Alla festa finale del 196° Carnevale di Spoleto parteciperanno la Banda musicale di Spoleto e gli Sbandieratori di Amelia, insieme ai gruppi mascherati Pro loco S. Giacomo – L’ospedale de ‘na vorda, Scuole infanzia Protte – Il Circo Silenzio, Rione San Nicolò – Moulin Rouge, Tutti alla riscossa – Gli Acchiappafantasmi, Associazione Il Bruco – I Messicani, Campello – Fragole, panna e champagne, Campello – Il Circo, Puritti Nui – Inside Out, Gli imprevedibili – Tema imprevedibile.