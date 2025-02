196° Carnevale di Spoleto. Domenica 23 febbraio cambia la circolazione

Al via i festeggiamenti per il 196° Carnevale spoletino. Domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 14.30, è in programma la sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro storico da piazza della Libertà a piazza Garibaldi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione verrà istituito il divieto di sosta, con l’obbligo di rimozione, dalle 12.30 alle 16.30 in piazza della Libertà, corso Mazzini, largo Ferrer, piazza Mentana, via Tobagi, via Filitteria, largo Cesare Battisti, largo Beniamino Gigli, via Vaita S. Andrea, piazza Collicola e nel tratto stradale di piazza San Domenico.

Lo stesso obbligo di rimozione verrà istituito sempre dalle 12.30 ma fino alle 19.00, e comunque fino al termine del passaggio della sfilata, in via Pierleone, piazza Moretti, via Cecili (ambo i lati), via dei Gesuiti, largo Oberdan, corso e piazza Garibaldi, compresa l’area antistante l’ingresso al piazzale dell’Auditorium della Stella e la strada di accesso ai giardini dello sport.

Dalle 12.30 alle 19.30, e comunque fino al termine della manifestazione, verrà anche istituito il divieto di transito veicolare in piazza Garibaldi, nell’area compresa tra il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e la chiesa di San Gregorio maggiore. Contestualmente, in deroga alla vigente disciplina della circolazione, sarà possibile accedere da viale Martiri della Resistenza in via Interna delle Mura o Giardini dello sport.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 14.00, secondo il progressivo avanzamento della sfilata in maschera, verranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare corso Mazzini, via Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita Sant’Andrea, piazza Collicola, via Pierleone, via Cecili, via dei Gesuiti, largo Oberdan, corso Garibaldi, piazza Garibaldi che sarà il punto di arrivo della sfilata.

I titolari di abbonamento per la sosta residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.