195° Carnevale di Spoleto, un fiume di gente per la prima sfilata dei carri allegorici

(DMN) Spoleto – Si è svolta nel pomeriggio di oggi, domenica 4 febbraio, la prima sfilata dei carri allegorici in programma in occasione del 195° Carnevale di Spoleto. Il corso mascherato si è snodato per le vie del centro storico da viale Giacomo Matteotti a piazza Garibaldi. Hanno colarato le vie della città i carri dedicati a Peter Pan (realizzato dalla Cooperativo Nido D’Ape, centro integrato per l’infanzia di Morgnano e Maestre Pie Filippini), Anni ‘80 (Pro Loco Amici di San Giacomo), Lo Schiaccianoci (Associazione Il Bruco, con i costumi realizzati dalla sezione moda dell’IIS “Spagna – Campani”), Barbie (San Nicolò), Smettiamola di dire bugie (Scuola dell’Infanzia di Protte) e Mercoledì Addams (Gli amici di Campello), il gruppo mascherato Li Cujituji (Tutti alla riscossa), la Banda musicale di Castel Ritaldi e Majorettes e la Banda musicale Città di Spoleto, insieme agli Sbandieratori e musici della Città di Foligno.

Domenica 11 febbraio, alle ore 14.30 si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici che partirà da via Visso (all’altezza della rotatoria di viale Guglielmo Marconi), per poi proseguire verso viale Trento e Trieste e concludersi in via Fratelli Cervi, nell’area di parcheggio adiacente il Museo dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia.

