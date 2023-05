16 nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato per lo SMMT di Baiano

La soddisfazione di Spoleto Futura

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Venerdì scorso, a Roma, 16 ragazzi Spoletini hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia Industrie Difesa sede di lavoro Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto.

Questo per noi di Spoleto Futura, che abbiamo seguito e stiamo seguendo con attenzione il futuro dello Stabilimento Militare in questione è motivo di grande soddisfazione in quanto lo stesso ha rappresentato e rappresenta per molti cittadini di Spoleto un futuro sicuro.

Già il 16 luglio 2022 avevamo dichiarato che “i dipendenti precari dello Stabilimento Militare di Baiano potevano tirare un primo sospiro di sollievo avendo ottenuto il rinnovo del contratto”, ora, a distanza di alcuni mesi, possiamo festeggiarne l’assunzione!

Ovviamente questo, anche se importante, non è che un punto di partenza perché le potenzialità dello Stabilimento Militare di Baiano offrono molte altre possibilità di impiego e tutt’oggi ci sono altri giovani che aspettano un posto di lavoro sicuro.

Tra questi, alcuni prestano già la loro opera all’interno della fabbrica in qualità di lavoratori interinali.

È doveroso, da parte nostra, fare un ringraziamento al nostro concittadino Onorevole Giorgio Mulè , che quando ricopriva l’incarico di Sottosegretario alla Difesa ci ha ascoltato ed ha gettato le basi affinché ciò avvenisse e che ha continuato ad impegnarsi finché si è realmente realizzato!

Grazie On. Giorgio Mulè per il lavoro svolto e per l’impegno che proferisce costantemente nel cercare di risolvere i problemi che affliggono la nostra Città.

Spoleto Futura.