16° Memorial Arkadiusz Golas, Sir Safety Conad Perugia-Aluron CMC Warta Zawiercie 3-2

Remuntada avvincente e vincente della Sir Safety Conad Perugia che, dopo un avvio sotto di due set, trova la reazione giusta e sconfigge al tie break la formazione polacca dell’Aluron CMC Warta Zawiercie nella prima semifinale del 16° Memorial Arkadiusz Gołaś in corso di svolgimento a Poznan. Domani i Block Devils affronteranno nella finale della manifestazione la vincente della seconda semifinale tutta polacca tra il Group Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle ed il Projekt Warszawa.

Parte dunque con il piede giusto la spedizione bianconera in terra polacca e primo sorriso in un test ufficiale per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi. Avvio complicato per i bianconeri che mancano soprattutto in quei fondamentali di squadra giocoforza poco allenati dall’esiguo numero in palestra e le poche sedute tecniche tutti insieme. Con l’avanzare del match però Travica e compagni prendono ritmo e fiducia, cominciano a tessere buone trame di gioco e sfruttano la vena al servizio (9 ace alla fine) ed in attacco (47% complessivo, ma abbondantemente sopra il 50% dal terzo set in poi) dei propri frombolieri di palla alta. 18 punti a testa per Anderson (col 57% di efficacia) e Rychlicki, migliori realizzatori nella metà campo bianconera, ma eccellente è la prova di Solè (eletto Mvp del match) che mette a terra 16 palloni con anche 1 ace e 5 muri vincenti (degli 11 complessivi di squadra). In crescendo anche Plotnytskyi (13 punti con 3 ace ed il turno dai nove metri che nel terzo set capovolge la sfida), buona regia di Travica e solida prova di squadra in ricezione come confermano i numeri finali (62% di positiva).LA PARTITAGrbic parte con Travica e Rychlicki in diagonale, Solè in coppia con Mengozzi al centro, Anderson e Plotnytskyi in posto quattro e Colaci libero. L’Alurec si dimostra più avanti in quanto a gioco di squadra e scappa subito (10-16). I bianconeri organizzano meglio la fase di primo attacco, ma non riescono a far male col servizio (6 errori a fronte di 0 ace nel set) ed il primo parziale termina 19-25.Stesso canovaccio nel secondo set con Grbic che conferma i sette della prima frazione. Il gioco d’attacco bianconero fatica ad andare a segno (29% alla fine nel parziale) con l’Aluron, trascinato dagli attacchi di Konarski e Orczyk, che prende margine (12-16). La reazione perugina arriva con i turni al servizio di Anderson e Rychlicki ed i ragazzi di Grbic si portano fino al -1 (20-21). Lo sprint decisivo è pero ancora dell’Aluron che alza il muro (4 nel set) e chiude 20-25.Reazione dei Block Devils nel terzo set sempre in campo con la stessa formazione. Dopo un avvio ancora con l’Aluron avanti (6-8), un super Plotnytskyi piazza il turno al servizio che capovolge il parziale (16-11 con 3 ace, 7 i punti totali dell’ucraino nel set). Anderson di banda e Solè al centro mantengono le distanze (4 punti a testa nel set per l’americano e l’argentino) e Perugia accorcia le distanze (25-21).Rinfrancati dal parziale precedente, i Block Devils, con Piccinelli per Colaci, partono forte nel quarto set. Sale di giri l’attacco dei ragazzi di Grbic con Anderson e Rychlicki (7 punti a testa nel set, entrambi con percentuali sopra il 70%) a fare la parte del leone e con Travica supportato da un’ottima ricezione. A metà set Perugia crea la spaccatura (16-12) e non si volta più fino al 25esimo punto portando il match al tie break (25-16).Parte forte l’Aluron nel quinto e scappa subito 1-4. Perugia si tira su le maniche, ricuce il gap a quota 7 e piazza un break di due punti sul 10-8. Break che alla fine risulta decisivo con le due formazioni che sono infallibili in fase di primo attacco fino al 15-13 che consegna ai Block Devils la finale.