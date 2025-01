16 enne aggredito con un tirapugni, denunciati due giovanissimi

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando provinciale – hanno deferito in stato di libertà due giovani, di 15 e 18 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto, lesioni personali aggravate in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli esiti degli accertamenti sono stati forniti, in ordine alle rispettive competenze, alla Procura della Repubblica per i Minori di Perugia e all’omologo organo requirente di Spoleto, avendo acquisito elementi indiziari a carico del minorenne, denunciato per le fattispecie di furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltre che per l’ipotesi in concorso col maggiorenne di lesioni personali.

Alla base delle attività condotte dai Carabinieri – prosegue la nota dell’Arma – vi è un’aggressione verificatasi in quel centro abitato ai danni di un 16enne, scaturita da una discussione innescatasi a seguito del furto di 20 euro avvenuto il giorno precedente. Durante la disputa, il 15enne avrebbe colpito più volte la vittima al volto, con un tirapugni, mentre il complice maggiorenne lo immobilizzava.

Il 16enne è stato prontamente soccorso e trasportato al locale nosocomio, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico con prognosi di circa 20 giorni. Dopo le cure ricevute, l’interessato è stato dimesso.

L’arma bianca, un tirapugni, è stata posta sotto sequestro.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota dei Carabinieri – si presumono innocenti.