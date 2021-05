104° Giro d’Italia, le immagini del passaggio a Spoleto

La 10^ tappa L’Aquila-Foligno è stata vinta da Peter Sagan

(DMN) Spoleto – La 10^ tappa del 104° Giro d’Italia da L’Aquila a Foligno è passata per Spoleto. Dopo essere entrati nel territorio comunale dal Valico della Somma, i ciclisti hanno percorso la Statale Flaminia fino allo svincolo di Eggi per poi proseguire sul vecchio tracciato della Statale. La corsa rosa ha sfiorato San Giacomo, paese natale dell’indimenticabile campione Francesco Cesarini, e successivamente si è diretta verso Campello sul Clitunno dove era posizionato un traguardo volante. Dopo 139 km, sul traguardo della Città della Quintana si è imposto lo slovacco, tre volte iridato, Peter Sagan seguito da Fernando Gaviria e Davide Cimolai. La maglia rosa è rimasta salda sulle spalle di Egan Bernal, la ciclamino è stata conquistata dallo stesso Sagan, la maglia azzurra è di Geoffrey Bouchard mentre la bianca di Egan Bernal, già in rosa, viene indossata da Remco Evenepoel.

Ecco alcune immagini del passaggio a Spoleto: