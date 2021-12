10 cose da NON fare sui social, Workshop gratuito per le imprese a Spoleto

Lunedì 6 dicembre ore 14.00, Palazzo Mauri

Il workshop è in programma il 6 dicembre, dalle 14:00 alle 15:30, a Spoleto, Palazzo Mauri (Sede Biblioteca).

È una iniziativa del Digipass di Spoleto, in collaborazione con lo Sportello Innovazione Confcommercio Umbria e Confcommercio Spoleto.

L’ingresso è gratuito ma la capienza della sala è limitata per motivi di sicurezza, quindi si accede solo previa iscrizione (https://bit.ly/3olDtjL) e presentazione del Green Pass base.

L’uso dei social oggi è sempre più strategico per far conoscere la propria attività e incrementare il proprio business, ma molto spesso vengono commessi errori che vanificano l’impegno.

Il workshop fornirà una guida pratica delle cose da NON fare per non compromettere i risultati della propria pagina aziendale e non far scappare i follower, ma anzi conquistare una migliore reputazione e un maggior seguito.

Docente sarà Giada Cipolletta, esperta di Social e Content Marketing, con una lunga esperienza di formatrice.

Questo evento è il primo di un programma che il Digipass di Spoleto proseguirà nel 2022, con il supporto organizzativo dello SPIN Sportello Innovazione di Confcommercio Umbria e di Confcommercio Spoleto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Innovazione Confcommercio Umbria (Claudia Migliorati, tel. 075.5067145-506711, spin-edi@confcommercio.umbria.it) o Confcommercio Spoleto (Adele Agliani, tel. 0743.223417 spoleto@confcommercio.umbria.it).