1 maggio in Fattoria a sostegno della casa di Buddy

  • Redazione
  • Aprile 14, 2026
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    • Giovedì 1° maggio alle ore 13:00 la Fattoria Sociale di Spoleto organizza un pranzo solidale nella sede di Protte 27. 

    Il ricavato sarà devoluto al Canile Comunale di Spoleto – Casa di Buddy, a sostegno degli animali ospitati nella struttura.

    La partecipazione prevede un contributo di 25 euro (bevande incluse) con prenotazione obbligatoria al 334 6483553.

    Chi non potrà partecipare potrà comunque contribuire con una donazione tramite bonifico alla Cooperativa Agricola e Sociale Fattoria Sociale, causale: “Sostegno raccolta fondi Casa di Buddy”.

    Un’occasione semplice per fare del bene… partendo dalla tavola.

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    Commentiultimi pubblicati

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    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
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    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
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    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
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    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....