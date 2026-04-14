1 maggio in Fattoria a sostegno della casa di Buddy

Giovedì 1° maggio alle ore 13:00 la Fattoria Sociale di Spoleto organizza un pranzo solidale nella sede di Protte 27.
Il ricavato sarà devoluto al Canile Comunale di Spoleto – Casa di Buddy, a sostegno degli animali ospitati nella struttura.
La partecipazione prevede un contributo di 25 euro (bevande incluse) con prenotazione obbligatoria al 334 6483553.
Chi non potrà partecipare potrà comunque contribuire con una donazione tramite bonifico alla Cooperativa Agricola e Sociale Fattoria Sociale, causale: “Sostegno raccolta fondi Casa di Buddy”.
Un’occasione semplice per fare del bene… partendo dalla tavola.
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