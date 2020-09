《Senza banchi non si va avanti》, la protesta degli studenti spoletini

Striscioni appesi ai cancelli di ragioneria

(DMN) Spoleto – 《Senza banchi non si va avanti 》. É questo il contenuto di uno degli striscioni appesi, da questa mattina, ai cancelli dell’ITCG “G. Spagna”, in viale Martiri della Resistenza. Una protesta pacifica, quella degli studenti spoletini che mira però diretta al cuore del problema che rende difficile il proseguo delle attività didattiche con regolarità: la presenza, nelle aule, delle sole sedie per garantire il distanziamento sociale. Senza banchi non si va avanti, appunto.

Seguono eventuali aggiornamenti