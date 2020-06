《Colletto e Sapori vengano in Consiglio comunale》

La richiesta dei consiglieri del Partito Democratico per conoscere le iniziative che si intendono prendere per far si che le attività dell’ospedale riprendano a pieno ritmo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Durante il Consiglio comunale che si è riunito martedì, a circa 4 mesi dall’ultima seduta, il Partito Democratico, tra le altre cose, ha chiesto formalmente al Sindaco Umberto De Augustinis di convocare in Consiglio comunale l’Assessore regionale alla Sanità Coletto, come già richiesto da un documento redatto dalla 4 Commissione presieduta dalla Morelli, e il Direttore sanitario Luca Sapori, sul momento che sta vivendo il nostro ospedale e sul suo futuro.

Chiediamo che vengano in Consiglio comunale per conoscere le iniziative che si intendono prendere per far si che le attività dell’ospedale riprendano a pieno ritmo e per conoscere come il nostro ospedale ha reagito di fronte alla crisi sanitaria generata dal Coronavirus.

Non nascondiamo la nostra preoccupazione sulle condizioni del San Matteo che erano critiche già prima dell’arrivo del Coronavirus ma che ora, con il rallentamento di molti esami che riguardano soprattutto la prevenzione e che sappiamo quanto siano importanti, ci preoccupa ancora di più per il futuro.

I consiglieri del Partito Democratico