《Bene la sentenza del Tar ma quanto tempo ancora bisogna aspettare per le scuole spoletine?》

I consiglieri di opposizione del Partito Democratico, Laureti per Spoleto e Ora Spoleto, che sulla questione scuole e ricostruzione hanno recentemente invitato a Spoleto la viceministra Anna Ascani, esprimono una moderata soddisfazione per la decisione arrivata dal Tar del Lazio che ha accolto la richiesta di sospensiva dell’Ente relativamente all’ordinanza n°80.

L’ordinanza, a firma del Commissario per la ricostruzione Piero Farabollini, aveva revocato lo scorso anno i finanziamenti per la scuola media Dante Alighieri e la materna Prato Fiorito che, inizialmente, erano stati previsti per la costruzione del nuovo Polo scolastico San Paolo.