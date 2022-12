​Rinviata causa maltempo la ”Spoleto tipica Christmas edition ” ai Giardini dell’Ippocastano

Il Comune di Spoleto è al lavoro insieme ai produttori locali per riorganizzare l’iniziativa

Il Comune di Spoleto è al lavoro insieme ai produttori locali per riorganizzare l’iniziativa. Sarà cura dell’Ente comunicare le nuove date non appena verrano definite.

Causa maltempo è stata rinviata la mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio, “Spoleto Tipica Christmas edition” , in programma da oggi, venerdì 9 a domenica 11 dicembre.

Confermati comunque​ gli appuntamenti ​a La Casina dei Balocchi con la degustazione di torrone, pandoro e panettone (9 dicembre, dalle ore 18.00), musica dal vivo (11 dicembre, dalle ore 18.00), e lo spettacolo e laboratorio per bambini (11 dicembre, ore 16.30) e il Mercatino dell’Antico, in programma domenica 11 dicembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, in piazza Pianciani, corso Mazzini e piazza della Libertà.